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НАПК снова открыло реестр коррупционеров

НАПК снова открыло реестр коррупционеров

Национальное агентство противодействия коррупции отреагировало на критику и открыло реестр коррупционеров.

Об этом сообщает Опендатабот.

"В прошлом году реестр коррупционеров публиковал Минюст. Полгода назад эта обязанность перешла к НАПК. С тех пор реестр не обновлялся и мы публично об этом заявили. Уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных. НАПК отреагировало на критику и открыло реестр", — объясняет Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

По новым данным, сейчас в Украине 26 863 человек, совершивших коррупционные правонарушения.

Наиболее популярным коррупционным правонарушением является нарушение требований финансового контроля (2115 дела).

На втором месте — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).

Источник: epravda.com.ua

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