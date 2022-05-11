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«Наполягаємо на повному членстві України в ЄС»: брифінг Бербок

«Наполягаємо на повному членстві України в ЄС»: брифінг Бербок

Головне з брифінгу очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок в Україні:

● Після 24 лютого ми, без сумніву, будемо стояти на стороні України. Ми більше ніж чітко зрозуміли, що економічна залежність не може принести безпеки, якщо для агресора доля народу абсолютно байдужа.

● Після 24 лютого стало зрозуміло, що не може бути порозуміння з росією, не можна відступити на жоден крок від санкцій.

● Ми ніколи більше не допустимо безкарності відносно росіян, які здійснили злочини. Ми будемо проводити міжнародне переслідування та надамо німецький персонал для розслідування цих справ. Ми будемо допомагати Офісу генпрокурора розслідувати сексуальні злочини.

● Німеччина буде допомагати Україні у розмінуванні територій. Ми будемо робити це спільно для того, щоби люди могли повернутися додому.

● Німеччина буде посилено підтримувати Україну і у воєнному аспекті. За декілька днів ми почнемо підготовку українських військовослужбовців – будемо навчати їх користуватися пересувними гаубицями.

● Також ми працюємо з німецькими підприємствами, щоби Україна могла одержати найсучасніше озброєння і могла захищатися від майбутніх нападів.

● Ми будемо підтримувати Україну і у фінансовому аспекті, і в економічному, і в технологічному, і в політичному. Те саме – у питаннях енергетики.

● Ми знову відкриваємо посольство Німеччини у Києві. Спочатку це буде дещо обмежена діяльність.

● Україна – це Європа. Ми наполягаємо на повному членстві України в Євросоюзі. Ми знайдемо шлях для участі України у Союзі і підтвердимо, що Україна належить до ЄС.

Источник: https://t.me/spravdi/7832

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