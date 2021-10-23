Нарахування субсидій для домогосподарств у регіонах з “червоним” рівнем карантинних обмежень здійснюється на збільшені соціальні нормативи

Діючий порядок призначення житлових субсидій передбачає їх розрахунок на соціальні нормативи. Ці нормативи визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (зі змінами).

Зокрема, окремі соціальні нормативи становлять:

- для користування послугами з централізованого водопостачання - 2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за наявності послуги з постачання гарячої води та 3,6 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за відсутності послуги з постачання гарячої води;

- для користування послугами з постачання гарячої води - 1,6 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з централізованого водовідведення - 3,6 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з постачання та розподілу природного газу:

● за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 3,3 куб. метра на одну особу на місяць;

● за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 куб. метра на одну особу на місяць;

● за наявності газової плити та газового водонагрівача - 10,5 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з постачання та розподілу електричної енергії у житлових приміщеннях (будинках):

● у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому - шостому цього підпункту, - 70 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт•г на місяць;

● обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт•г на місяць;

● обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води - 130 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт•г на місяць;

● не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт•г на місяць;

При цьому передбачено, що на період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

Таким чином, у жовтні для домогосподарств у регіонах з «червоним» рівнем карантинних обмежень розрахунок субсидії на зазначені послуги буде здійснено на збільшені соціальні нормативи.

Источник: msp.gov.ua

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