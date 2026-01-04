Народ Венесуели має отримати шанс на нормальне життя, безпеку, добробут і людську гідність - Сибіга

Ми й надалі підтримуватимемо їхнє право на нормальне життя, повагу та свободу. Ми виступаємо за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права, з пріоритетом демократії, прав людини та інтересів венесуельців, — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів і насильства проти протестувальників — разом із десятками інших країн у різних частинах світу.

Україна послідовно відстоює право народів жити вільно — без диктатури, утисків і порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в кожному можливому вимірі.

Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу наголошували на масштабних злочинах його режиму — насильстві, тортурах, утисках, зловживанні всіма базовими свободами, вкрадених виборах і знищенні демократії та верховенства права.

Дякуємо всім у світі, хто допомагає захищати життя".

Джерело: https://t.me/znua_live/233312

