Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.

Заборгованість ДП "Енергоринок", яке в старій моделі ринку електроенергії викуповувало всю вироблену в країні е/е і продавало її постачальникам і енергозбутовим компаніям для постачання кінцевим споживачам, планується погасити за рахунок збільшення статутного капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" за рахунок емісії ОВДП на суму заборгованості.

"Кредиторська заборгованість "Енергоатому" станом на 31 серпня становила 28,1 млрд грн. При цьому, за даними "Енергоатома", борг "Енергоринку" перед генеруючою компанією до кінця 2019 року залишався на рівні близько 11,7 млрд грн, або 42% від загальної суми заборгованості", - йдеться в пояснювальній записці.

Після збільшення статутного капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" кредиторська заборгованість "Енергоринку" буде списана з нього у відповідному розмірі.

Списанню також підлягає заборгованість підприємств вугільної галузі перед ДП "Регіональні електричні мережі" і ДП "Укрінтеренерго", а також заборгованість зазначених постачальників перед "Енергоринком". На "Регіональні електричні мережі" припадає 42% дебіторської заборгованості колишнього оптового постачальника.

Крім механізму списання проєкт закону також передбачає механізми взаєморозрахунків і поступки права вимоги.

"Відповідно до законопроєкту, відбудуться взаємозаліки між підприємствами енергосфери. Тобто, ніякі гроші нікому даруватися не будуть, за фактом це будуть розрахунки в нуль, що дасть можливість вивести ці підприємства з кризи, з-під ризику банкрутства", - прокоментував автор законодавчої ініціативи Юрій Камельчук з фракції "Слуга народу".

Источник: epravda.com.ua

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