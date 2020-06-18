Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:19
Просмотров: 95

Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії

Народні депутати дозволили надрукувати грошей для погашення боргів на ринку електроенергії

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.

Заборгованість ДП "Енергоринок", яке в старій моделі ринку електроенергії викуповувало всю вироблену в країні е/е і продавало її постачальникам і енергозбутовим компаніям для постачання кінцевим споживачам, планується погасити за рахунок збільшення статутного капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" за рахунок емісії ОВДП на суму заборгованості.

"Кредиторська заборгованість "Енергоатому" станом на 31 серпня становила 28,1 млрд грн. При цьому, за даними "Енергоатома", борг "Енергоринку" перед генеруючою компанією до кінця 2019 року залишався на рівні близько 11,7 млрд грн, або 42% від загальної суми заборгованості", - йдеться в пояснювальній записці.

Після збільшення статутного капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" кредиторська заборгованість "Енергоринку" буде списана з нього у відповідному розмірі.

Списанню також підлягає заборгованість підприємств вугільної галузі перед ДП "Регіональні електричні мережі" і ДП "Укрінтеренерго", а також заборгованість зазначених постачальників перед "Енергоринком". На "Регіональні електричні мережі" припадає 42% дебіторської заборгованості колишнього оптового постачальника.

Крім механізму списання проєкт закону також передбачає механізми взаєморозрахунків і поступки права вимоги.

"Відповідно до законопроєкту, відбудуться взаємозаліки між підприємствами енергосфери. Тобто, ніякі гроші нікому даруватися не будуть, за фактом це будуть розрахунки в нуль, що дасть можливість вивести ці підприємства з кризи, з-під ризику банкрутства", - прокоментував автор законодавчої ініціативи Юрій Камельчук з фракції "Слуга народу".

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Уряд підтримав пропозиції Міністерства фінансів щодо зміни умов програми «Доступні кредити 5-7-9%»
Сегодня 11:32    55
Верховна Рада України розгляне Програму діяльності Уряду
Сегодня 10:42    59
Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля на ТЕС
Сегодня 09:21    89
Народні депутати не підтримали законопроєкти, що могли сприяти подачі води до Криму
Сегодня 09:10    112
Прийнято Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"
Сегодня 07:29    91
Нардепы обжаловали в КСУ членство иностранцев в набсоветах госпредприятий
17.06.2020 11:56    163
«Нова Пошта» начала использовать роботов SB Robotics украинского производства на постоянной основе
17.06.2020 11:43    195
Прийнято за основу проєкту Закону «Про протимінну діяльність в Україні»
17.06.2020 09:52    88
Прийнято за основу проект Закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон"
17.06.2020 09:42    81
В уряді спрогнозували цьогорічний урожай зернових, він буде меншим на 10 мільйонів тонн
17.06.2020 09:31    87
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 