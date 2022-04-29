Нарышкин обыграл бородатый фейк

В путинском шапито очень не хватает безвременно ушедшего во ад Жириновского. Ранее, данный клоун озвучивал самые сокровенные путинские хотения, которые иной приличный политик никогда бы не стал проговаривать вслух. Особенно покойный лидер ЛДПР отличился на ниве тиражирования фейков антизападной и антиукраинской тематики. Можно сказать, то было частью его амплуа. Хорошо известно, что

Ярый укроинофоб Жириновский ещё в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе, стал ретранслятором убогой антипольской фальшивки по теме раздела территории Украины. Якобы не страна-террорист Россия напала на Украину, а это Варшава вынашивает агрессивные планы. При этом, следует отметить факт обескураженности МИД Польши от того, что Жириновский самолично предложил польским дипломатам совместно разделить территорию Украины и даже соответствующую карту приложил в письме для польского внешнеполитического ведомства. Демонстрация карты Жириновского на польском телеканале TVP1 стала провокацией, которую российская пропаганда подавала, как чисто польский план.

Достаточно линейная ИПСО российских спецслужб в виде истории о том, как Польша и Запад придумали "раздел Украины" преследовала две задачи. Во-первых, для внутреннего российского обывателя пояснялось, что расчленение территории Украины это не московская идея. Во-вторых, была осуществлена попытка выставить поляков в агрессивном, негативном облике реваншистов оккупантов. Иными словами проецировать российские преступления на польскую сторону.

В конструировании примитивного антипольского фейка чувствуется рука Суркова, который из серого кардинала превратился сейчас в попущенного козла отпущения, сидящего под арестом.

Тем не менее, оказывается место Жириновского не пустует, и теперь озвучиванием тысячу раз пережеванных пропагандистских фейков занимается директор СВР Нарышкин. С одной стороны хорошо известно, что под ним вовсю шатается кресло из-за краха практически всех агентурных сетей в странах Запада, вследствие массированных высылок из посольств российских шпионов. С другой стороны Нарышкин за счёт чрезмерной до не приличия медийности хочет зарисоватся перед Путиным, имитируя бурную деятельность. Пускай даже если это ретрансляция фейков. Так вот главный российский разведчик решил изобличить коварные планы Вашингтона и Варшавы по установлению плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине. С этой целью по-видимому сначала должен произойти ввод польских войск в западные области Украины. Якобы это может быть сделано под лозунгом их "защиты от российской агрессии". Польша при этом обсуждает с администрацией Байдена модальности миссии. В частности, Варшава уже ведет поиск представителей украинской элиты для формирования "демократического" противовеса националистам. Так сказать полонизированного правительства. Нарышкин не уточняет на какой части Украины может быть развернуто потенциальное польское присутствие, также ничего он не говорит о мандате польской миссии. Зато Нарышкин осведомлен с боевыми задачами поляков по взятию под контроль стратегических объектов у Нацгвардии Украины. На лицо пересказ давнишнего антипольского вброса Жириновского на новый лад.

Какие же выводы можно сделать из анализа фальшивки Нарышкина. Прежде всего Москва снова ищет способы снять с себя ответственность за вторжение в Украину, оккупацию ее суверенной территории и геноцид украинского народа. Также в очередной раз подтверждается задача Кремля уничтожить Украину, путем раскола страны под чужим флагом. Наконец, Нарышкин показал в каком плачевном интеллектуальном состоянии находится он сам и вверенная ему служба, которой теперь отведена роль разносчика бородатых фейков.

Источник: https://t.me/sytosokrata/606

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