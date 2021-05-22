Населення Харківщини скоротилося на понад 7 тисяч людей

За перші три місяці 2021 року в Харківській області народилося 3814 немовлят, тоді як померло понад 12 тисяч людей. Про це повідомляє Головне управління статистики в Харківській області.

На 1 квітня 2021 року в Харківській області, за підрахунками обласної статистики, проживало понад 2 мільйони 626 тисяч людей. Упродовж січня – березня 2021 року чисельність регіону зменшилася на 7607 жителів.

Зазначається, що за перші три місяці року на Харківщині зареєстрували 12 472 померлих (це на 2087 осіб більше, ніж за аналогічний період 2020 року), а народилося 3814 немовлят (це на 157 немовлят менше, ніж за аналогічний період 2020 року).

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

Новости портала «Весь Харьков»