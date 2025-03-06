Наше завдання ― знищити військові об’єкти агресора, ― Вадим Скібіцький

Аналіз центрів тяжіння, визначення цілей та аналіз результатів ― про етапи та особливості вогневої роботи по військових об’єктах держави-агресора росії представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Йдеться не тільки про НПЗ чи бази зберігання паливно-мастильних матеріалів. Якщо ми говоримо про військові об'єкти – наше завдання їх знищити. Якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс – завдання або знищити, або перервати лінійку виробництва, тобто відкласти це виробництво на певний період часу”, – пояснив Вадим Скібіцький.

Серед пріоритетних цілей – ворожі засоби ППО.

“Без їхнього знищення ми не зможемо завдавати своїх ударів – так званий deep strike. Це комплекс заходів, який проводиться усіма нашими Силами оборони під координацією Генерального штабу ЗСУ”, – зазначив представник ГУР МО України.

Також він розповів про результати комплексу заходів, вжитого з метою зниження воєнного потенціалу держави-агресора.

“Є зниження, наприклад, виробництва на НПЗ. Воно не таке суттєве, як би ми хотіли, але все одно дає свій вплив. Це зниження впливає на постачання критичних паливно-мастильних матеріалів для ворожих військ, авіації. [...] Результати позначаються на військових об'єктах противника, наприклад, чорноморський флот рф. Ми змусили всі бойові кораблі і підводні човни повністю перейти з території Криму безпосередньо на територію росії. Йдеться також і про удари по місцях зберігання боєприпасів, керованих авіаційних бомб і ракет, що не дозволяє росіянам у повній мірі використовувати свій бойовий потенціал”, ― сказав Вадим Скібіцький.

Джерело: gur.gov.ua

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