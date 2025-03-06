Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:32
Просмотров: 101

Наше завдання ― знищити військові об’єкти агресора, ― Вадим Скібіцький

Наше завдання ― знищити військові об’єкти агресора, ― Вадим Скібіцький

Аналіз центрів тяжіння, визначення цілей та аналіз результатів ― про етапи та особливості вогневої роботи по військових об’єктах держави-агресора росії представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Йдеться не тільки про НПЗ чи бази зберігання паливно-мастильних матеріалів. Якщо ми говоримо про військові об'єкти – наше завдання їх знищити. Якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс – завдання або знищити, або перервати лінійку виробництва, тобто відкласти це виробництво на певний період часу”, – пояснив Вадим Скібіцький.

Серед пріоритетних цілей – ворожі засоби ППО.

“Без їхнього знищення ми не зможемо завдавати своїх ударів – так званий deep strike. Це комплекс заходів, який проводиться усіма нашими Силами оборони під координацією Генерального штабу ЗСУ”, – зазначив представник ГУР МО України.

Також він розповів про результати комплексу заходів, вжитого з метою зниження воєнного потенціалу держави-агресора.

“Є зниження, наприклад, виробництва на НПЗ. Воно не таке суттєве, як би ми хотіли, але все одно дає свій вплив. Це зниження впливає на постачання критичних паливно-мастильних матеріалів для ворожих військ, авіації. [...] Результати позначаються на військових об'єктах противника, наприклад, чорноморський флот рф. Ми змусили всі бойові кораблі і підводні човни повністю перейти з території Криму безпосередньо на територію росії. Йдеться також і про удари по місцях зберігання боєприпасів, керованих авіаційних бомб і ракет, що не дозволяє росіянам у повній мірі використовувати свій бойовий потенціал”, ― сказав Вадим Скібіцький.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ скасовано майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які «штампували» посадовці харківської МСЕК
Сегодня 10:30    93
Виплати «Нацкешбеку» за грудень і січень затримуються, дата зарахування поки невідома — Міністерство економіки України
Сегодня 10:08    102
Брехня: «у Києві батьки просили зафарбувати прапор США та статую Свободи на фасаді гімназії»
Сегодня 09:44    101
СБУ та Нацполіція затримали агента фсб, який на замовлення рф готував теракт на півдні України
Сегодня 09:20    112
САП заявлено черговий позов у межах реалізації інституту цивільної конфіскації
Сегодня 09:08    96
“У нас вся проблема очень даже наверху ― рыба сгнила по полной” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:57    107
Харківщина, 6 березня
Сегодня 08:54    93
Брехня: «на верхах» уже все вирішили – сім областей України (Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Одеська, Миколаївська та Харківська) увійдуть до складу рф»
Сегодня 08:50    108
"Гора народила мишу": Гетманцев про дерегуляцію для бізнесу
Сегодня 08:46    96
Відверто кажучи, це проксі-війна між ядерними державами — Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і росією, — держсекретар США Марко Рубіо
Сегодня 08:43    94
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 