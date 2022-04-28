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Наслідки санкцій для рф станом на 27.04.2022

Наслідки санкцій для рф станом на 27.04.2022

Голова рахункової палати росії повідомив, що спад російської економіки в 2022, за попередніми оцінками Мінекономрозвитку, становитиме 8,8%.

Річна інфляція в росії прискорилася до 17,7%, у 2022 за базовим прогнозом становитиме 20,7%, у 2023 – понад 6%.

Реальні наявні доходи росіян у I кварталі знизилися на 1,2% у річному вираженні.

Через розгін інфляції в березні у росії знизилися і реальні пенсії (мінус 8,3%).

Вартість основних будівельних матеріалів у рф за останній місяць зросла на 15-30%, повідомив президент Національного об'єднання будівельників (НОСТРОЙ), яке офіційно бере участь у моніторингу цін будівельних ресурсів.

Близько 80 підприємств Санкт-Петербурга закрилися на простій.

Через санкції в 2022 році росія скоротить видобуток нафти на 17% - з 524 млн тонн до 434 млн тонн.

Росію виключили з Всесвітньої туристичної організації.

Фінляндія конфіскувала майно російського олігарха. Йдеться про підсанкційного Геннадія Тимченка та його арену-концертний зал Hartwall Arena.

Источник: facebook.com

Автор: Дмитро Чекалкин

Новости портала «Весь Харьков»

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