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Настоящие эксперты о реформах

Настоящие эксперты о реформах

Когда вам кто-то снова затянет нытье о плохих реформах в Украине, или что их нет, или что запад устал, или что скоро заберут безвиз, или будут тыкать статью какого-нибудь леща или московского журналиста в западных сми о страшной карупцеи в Украине, просто киньте ему этот текст.

Реформы есть, и это факт. А вот это цитаты о них настоящих экспертов, а не всяких клоунов и балаболов.

Я хочу визнати надзвичайний прогрес, якого було досягнуто українським урядом у реформі впродовж останніх трьох років, і це є також очевидним в економічних реформах, що на мою думку є доволі надихаючим

Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Ця країна здійснила великий поступ, який потрібно відзначити: більше реформ було здійснено впродовж останнього року, ніж за попередні 25 років

Глава МЗС Великої Британії Боріс Джонсон

Я вітаю дуже важливі реформи, які зараз проводяться в Україні. Це і непроста програма співпраці з МВФ, у рамках якої України виконала всі вимоги. Ми підтримуємо і схвалюємо кроки з реформування економіки та загального реформування української держави

Ангела Меркель

Ми бачимо, що [економічна] політика перебуває на вірному шляху та відповідає цілям програми. Що це означає? Відверто кажучи, я думаю, якщо ми подивимося на макроекономічні досягнення України – вони є дуже вражаючими

Директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен

Україна зробила величезний прогрес в останні роки. З огляду на те, що було зроблене, реформи, які були здійснені, усе-таки залишається ще багато чого зробити

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер

Приголомшлива і видатна робота, яку провела українська влада за останні місяці для того, щоб конкретними заходами просунути вперед плани реформ

Федеріка Могеріні

…Я служив у багатьох країнах і ніколи не бачив такої жаги до змін та реформ…

Україну часто критикують за недостатню швидкість реформування, але прогрес, якого вдалося досягти у війську протягом останніх двох років, – величезний

Керівник канадської військової тренувальної місії в Україні Крістофер Рівз

Упродовж останніх чотирьох років було проведене значно глибше і значно масштабніше реформування, ніж за попередні 22 роки незалежності

Звіт “The Struggle for Ukraine”, аналітичний центр Chatham House, Велика Британія

За последние три года Украина добилась значительного прогресса. Нужно учитывать, в каких условиях проводились реформы – война на Востоке, де-факто, ограничение основных торговых каналов с Донбассом и Россией, гиперинфляция и спад экономики.

Я был на выездных презентациях для инвесторов по государственным еврооблигациям и встретил нескольких инвесторов, специализирующихся на государственных проблемах развивающихся рынков, и большинство из них были довольны достижениями в плане реформ.

Конечно, все признают, что существует еще длинный список того, что предстоит сделать, но большинство инвесторов довольно искренне заявили, что возвращение Украины на рынок – это самая интересная история года среди происходящего на развивающихся рынках.

Директор Rothschild в СНГ Джованни Сальветти

Добийтеся, щоб поважали ваші успіхи – реформи у військовій галузі, на енергетичному ринку, в економіці в цілому. Скажіть на весь світ: ось у нас війна, а наш ВВП зростає. Це відмінний аргумент

Колишній глава британського уряду Девід Кемерон

Источник: tverezo.info

Автор: Джон Сміт

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