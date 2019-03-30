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Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня

Європейську сторону на заході представлятиме президент Європейської ради Дональд Туск

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. За його даними, європейську сторону на заході представлятиме президент Європейської ради Дональд Туск.

Торішній саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня. Україну на зустрічі представляв президент Петро Порошенко, ЄС – президент Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Тоді офіційний Брюссель вчергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.

Наступний саміт Україна-ЄС буде 21-ю за ліком спільною двосторонньою зустріччю Києва і Брюсселя.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: ес, Украина

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