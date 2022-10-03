Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 108

Наступного місяця жителі деокупованих територій отримуватимуть 2 200 гривень

Наступного місяця жителі деокупованих територій отримуватимуть 2 200 гривень

Допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл. Про це повідомила Віцепрем’єрка Ірина Верещук в етері телемарафону.

Йдеться як про гуманітарну допомогу: продукти, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, так про фінансову підтримку.

Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн, – повідомила Верещук.

Джерело: https://t.me/spravdi/18295

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

416 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:52    56
Нацарапанные иконы и засечки на стенах: нардеп показал застенки в Волчанске
Сегодня 09:34    118
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно
Сегодня 09:11    102
На Салтівці назріває конфлікт. Комунальники просять жителів покинути зруйновані будинки, жителі не хочуть переїжджати
Сегодня 09:10    163
На Харьковщине оккупанты разорили могилу героя АТО Мирослава Мислы
Сегодня 08:57    134
Рыцари шли "аки борове"...
Сегодня 08:46    153
Утром рашисты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью и селам Запорожского района
Сегодня 08:46    117
У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет
Сегодня 08:35    107
Украина вернула из российского плена 808 человек
Сегодня 08:24    130
Більшість американців за вступ України до НАТО
Сегодня 08:15    109
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 