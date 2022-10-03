Наступного місяця жителі деокупованих територій отримуватимуть 2 200 гривень

Допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл. Про це повідомила Віцепрем’єрка Ірина Верещук в етері телемарафону.

Йдеться як про гуманітарну допомогу: продукти, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, так про фінансову підтримку.

Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн, – повідомила Верещук.

Джерело: https://t.me/spravdi/18295

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