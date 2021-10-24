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Наступного тижня Україні передадуть головування в Європейській Стратегії для Дунайського регіону

Наступного тижня Україні передадуть головування в Європейській Стратегії для Дунайського регіону

27 жовтня відбудеться церемонія передачі головування України у Європейській Стратегії Дунайського Регіону (ЄСДР) під час X Щорічного Форуму в столиці Словаччини Братиславі. Від нашої країни участь у заході візьме делегація на чолі з заступником Міністра розвитку громад та територій з питань європейської інтеграції Ігорем Корховим.

«Для України цей Форум є важливою подією, адже ми не лише вперше будемо головувати у Стратегії, а і є першою країною, що не є членом ЄС, яка отримала таку можливість. Макрорегіональна співпраця для України є важелем для прискорення європейської інтеграції, особливо з точки зору створення європейського простору рівних можливостей та безпеки» — зазначив Ігор Корховий.

Форум є платформою для зустрічі країн-учасниць Стратегії, що передбачає обговорення результатів та перспектив діяльності, а також церемонію передачі головування від однієї країни до іншої.

Источник: minregion.gov.ua

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Темы: ес, Украина

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