НАТО готовит крупнейшее развертывание сил со времен Холодной войны — СМИ

НАТО рассматривает возможность крупнейшего развертывания сил со времен Холодной войны. Решение будут обсуждать члены Альянса во время саммита в Мадриде, пишет издание El Pais.

НАТО готова превратить восточную Европу в форт с тысячами военных и большим количеством техники. Таким образом Альянс планирует быть готовым в случае агрессии против любого государства-члена.

Саммит в Мадриде состоится с 28 по 30 июня. Как отмечает источники издания, некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке Альянса, который состоит из боевых групп, к бригадам. Сегодня же формирования насчитывают до 1,6 тысячи военных, а их превращение в бригады — удвоит число. Некоторые же союзники настаивают на размещении дивизий под командованием генералов. Это, со своей стороны, предполагает до 15 тысяч военных.

Во время саммита в Мадриде может быть одобрена новая стратегическая концепция НАТО, которая поставит конец связям с Кремлем. В то же время россия будет обозначена как прямая угроза.

Источник: sprotyv.info

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