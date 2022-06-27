Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 63

НАТО готовит крупнейшее развертывание сил со времен Холодной войны — СМИ

НАТО готовит крупнейшее развертывание сил со времен Холодной войны — СМИ

НАТО рассматривает возможность крупнейшего развертывания сил со времен Холодной войны. Решение будут обсуждать члены Альянса во время саммита в Мадриде, пишет издание El Pais.

НАТО готова превратить восточную Европу в форт с тысячами военных и большим количеством техники. Таким образом Альянс планирует быть готовым в случае агрессии против любого государства-члена.

Саммит в Мадриде состоится с 28 по 30 июня. Как отмечает источники издания, некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке Альянса, который состоит из боевых групп, к бригадам. Сегодня же формирования насчитывают до 1,6 тысячи военных, а их превращение в бригады — удвоит число. Некоторые же союзники настаивают на размещении дивизий под командованием генералов. Это, со своей стороны, предполагает до 15 тысяч военных.

Во время саммита в Мадриде может быть одобрена новая стратегическая концепция НАТО, которая поставит конец связям с Кремлем. В то же время россия будет обозначена как прямая угроза.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, нато

Читайте ещё:

США планують цього тижня оголосити про закупівлю для України вдосконаленої системи протиракетної оборони середньої та великої дальності, - CNN
Сегодня 08:00    18
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 27 червня 2022 року
Сегодня 07:58    27
В рф потерпел крушение грузовой состав: ФСБ оцепили место аварии. ФОТО
Сегодня 07:42    74
Окупанти вкрали вже біля 400 тисяч тон зерна
Сегодня 07:24    60
10 хороших новин 26 червня
Сегодня 07:19    83
Отгулял выпускной — отправляйся на войну (в рф)
Сегодня 07:15    81
Свершилось! Россия впервые за столетие объявила дефолт
Сегодня 07:10    102
Оперативна інформація станом на 06.00 27.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:58    97
«Розбили в пух і прах» - «ДНРівець» розповідає про важкі бої з українськими захисниками.
Сегодня 06:48    110
История одной операции кремля
Сегодня 06:38    143
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 