НАТО и ЕС подписали новую декларацию о сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО, которая стала первой за последние 5 лет.

Так, Столтенберг отметил важность сотрудничества между НАТО и ЕС в контексте изменившейся обстановки в области безопасности после вторжения России в Украину. Также он указал о необходимости укреплять партнерство между ЕС и НАТО и поддержку Украины.

Согласно декларации, ЕС и НАТО решили сконцентрироваться на растущем геостратегическим соперничестве, проблемах устойчивости и защите критически важных инфраструктур. Остальные приоритетные области работы будут включать новые и прорывные технологии, космос, последствия изменения климата для сферы безопасности, иностранное вмешательство и манипулирование информацией.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11602

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