НАТО не признает незаконные выборы в "ДНР" и "ЛНР"

НАТО не признает выборы в самопровозглашенных и непризнанных "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике", которые проходят сегодня, 11 ноября, поскольку они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить всякую поддержку воинствующим группам в Донецкой и Луганской областях Украины", — говорится в заявлении.

Организация призывает к полному выполнению Мирных соглашений всеми сторонами и поддерживает усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Напомним, "выборы" нового главаря "ДНР" были назначены на 11 ноября после убийства в конце августа главаря бандформирования Александра Захарченко. Временно исполняющим обязанности стал председатель "народного совета ДНР" Денис Пушилин. В этот же день "народный совет ЛНР" назначил выборы "депутатов парламента" и главаря псевдореспублики на 11 ноября.

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Кремль, а жителей временно оккупированных территорий востока Украины – не участвовать в незаконных "выборах". СБУ зарегистрировала уголовное производство по статье 110 Уголовного кодекса - посягательство на территориальную целостность Украины.

Президент Украины Петр Порошенко отметил тот факт, что местные выборы здесь могут состояться только после деоккупации региона. И сообщил о том, что "выборы" в ОРДЛО станут предметом внеочередного обсуждения на заседании Постоянного Совета ОБСЕ и Совета министров ЕС по иностранным делам. С этой целью украинской стороной начаты консультации в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке.

В Европейском Союзе и США напомнили о том, что проведение "выборов" на оккупированной территории грубо противоречит обязательствам России в рамках Минских договоренностей и Конституции Украины, в которой не предусмотрены такие формирования, как "Л-ДНР". ЕС и ряд государств уже заявили о том, что не признают их результаты, признать их готова лишь организовывающая "выборы" Россия.

Агентство Телевидения Новости