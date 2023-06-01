НАТО расширяется

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Швеция станет полноправным членом НАТО в течение следующих недель.

Об этом глава Госдепа заявил во вторник во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Турция выразила важные и законные беспокойства, Швеция и Финляндия отреагировали на эти беспокойства, и пора продвигаться вперед. Мы хотели бы, чтобы это произошло до Вильнюсского саммита», – отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что в интересах всего Альянса, включая Соединенные Штаты, иметь Швецию полноценным союзником по НАТО.

Блинкен призвал Турцию и Венгрию, до сих пор не ратифицировавшие соглашение о присоединении Швеции к Альянсу, завершить этот процесс как можно скорее.

«Нет причин, чтобы откладывать это на потом. Швеция готова уже сейчас. Это решение должно быть принято сейчас», - подчеркнул глава Госдепартамента США.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17739

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