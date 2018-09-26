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НАТО. Россия нас атакует, и мы должны дать ей отпор

НАТО. Россия нас атакует, и мы должны дать ей отпор

Кэй Бэйли Хатчисок, постоянный представитель США при НАТО, заявила в интервью Sky News, что страны НАТО должны сделать все, чтобы способствовать укреплению Североатлантического альянса.

По ее словам, страны НАТО «должны придерживаться обязательств, которые взяли на себя в 2014 году».

«Мы приняли эти обязательства в связи с тем, что Россия вторглась в Крым. Мы предвидели, что Россия будет распространять своё пагубное влияние и, к сожалению, не ошиблись. А также для того, чтобы иметь возможность сдерживать Россию в тех сферах, в которых они атакуют нас.

Вы видите примеры использования химического оружия, нервно-паралитического газа прямо здесь, в Великобритании. Вы видите примеры во множестве стран-членов НАТО: гибридная война, кибервойна. Они атакуют, и мы должны отразить удар и показать, что у нас есть силы ответить на атаки вредоносной России.

Великобритания — один из сильнейших членов НАТО, и это неизменно. Трансатлантические связи со страной США и НАТО не изменятся. На наши взаимоотношения брексит никак не влияет. Конечно, мы все читаем в газетах о премьер-министре Терезе Мэй и Евросоюзе, и хотим, чтобы всё сложилось удачно. И мы хотим быть надёжным союзником для Великобритании, как это всегда было», заявила представитель США при НАТО.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: нато, США

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