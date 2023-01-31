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НАТО следует пойти на “Большой взрыв”

НАТО следует пойти на “Большой взрыв”

Майкл Макфол, бывший посол США в рф, автор книги “Від холодної війни до гарячого миру”, член группы по разработке санкций в офисе президента Украины опубликовал сегодня в Foreign Affairs программный текст (https://www.foreignaffairs.com/ukraine/how-get-breakthrough-ukraine). В нем он рассуждает о дальнейшей тактике и стратегии Запада по отношению к россии и тому, что Запад должен сделать для Украины (а в принципе – для себя) в самое ближайшее время.

Макфол отстаивает тезис “Большого взрыва” – Запад должен оказать максимальную военную помощь, ужесточить санкции. К слову, он выступает с предложением снизить ценовой потолок для росснефти с сегодняшних 60 долларов до 30 долларов за баррель. Ничего казалось бы нового – все об этом говорят и все это знают. Но бывший посол делает акцент на другом аспекте – скорость. Все надо сделать максимально быстро. И с этим трудно не согласиться. Только подумайте о том, что если бы не пустая болтология и нерешительность Германии в танковом вопросе, “Леопарды” уже были бы на поле боя. А так мы все потеряли три месяца. Ниже пара цитат из текста.

- “На данном этапе постепенное увеличение военной и экономической помощи, скорее всего, приведет только к затягиванию войны на неопределенный срок. Вместо этого в 2023 году Соединенные Штаты, НАТО и демократический мир в целом должны совершить рывок. Это означает более современное оружие, больше санкций против россии и больше экономической помощи Украине. Ничто из этого не должно идти постепенно. Все нужно обеспечить быстро, чтобы Украина могла решительно победить на поле боя в этом году. Без большой и немедленной поддержки война зайдет в тупик, что только на руку путину. В конце концов, о Западе будут судить по тому, что произошло в последний год войны, а не по тому, что было сделано в первый.”

- “Вместо того, чтобы предоставлять ATACM в марте, Reapers в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на “Большой взрыв”. Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину путинского вторжения. Заявление такого масштаба произведет важный психологический эффект в кремле и российском обществе. Тем самым Запад сигнализирует о том, что привержен стремлению Украины освободить все оккупированные территории. Уже сейчас кремлевские пропагандисты на телевидении сокрушаются, что воюют с хорошо вооруженным и богатым НАТО, у которого больше ресурсов, чем у россии. 24 февраля Байден и его союзники по НАТО могут усилить представление о том, что для россии бесполезно продолжать свою борьбу”.

Джерело: https://t.me/blacklampa/8137

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