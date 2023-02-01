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НАТО укладає мілітарний гешефт з Південною Кореєю: зброя в обмін на ядерну парасольку

НАТО укладає мілітарний гешефт з Південною Кореєю: зброя в обмін на ядерну парасольку

Ми даремно так неуважно стежили за візитами керівника НАТО Столтенберга та глави Пентагона Остіна до Республіки Корея...

● США готові застосувати ядерну зброю для захисту Південної Кореї від можливої агресії з боку Північної. Остін радикально пройшовся серпом по гідності  Кім Чен Ина не просто так: ці бравади варто аналізувати у комплекті з учорашніми переговорами генсекретаря НАТО Столтенберга. Україна займає тут чільне місце. 

● Столтенберг переконував владу Південної Кореї змінити законодавство і надати важку наступальну зброю Україні: «Я закликаю Республіку Корея активізувати конкретне питання військової підтримки».

● Президент Кореї, натомість, підтвердив постачання озброєнь для країн НАТО, що передають частину своїх арсеналів Україні. Це розв’яже руки нашим партнерам, зміцнивши їх боєготовність. Сеул не хоче наражатися на відвертий конфлікт з Росією та Китаєм, і не готовий в лобову давати  зброю Україні. 

● Очевидно, домовленості Столтенберга з Сеулом були прогарантовані ядерною парасолькою Вашингтона. Кореї потрібні гарантії, що Захід її  при потребі захистить, і Ллойд це публічно озвучив.

● Заодно глава Пентагона принагідно дав зрозуміти, що покидьки бувають різних ґатунків: з одними вони вимушені трохи поняньчитися, але КНДР до них вже не належить. Її просто зітруть з землі, якщо Кім рипнеться. 

● Це також яскравий меседж перед візитом держсекретаря США Блінкена до Китаю, але про це іншим разом. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/641

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Темы: корея, нато

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