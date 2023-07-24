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Наєв заявив про посилення ППО на півночі України

Наєв заявив про посилення ППО на півночі України

На даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку, наголосив командувач об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ.

«Ми додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям зокрема і вночі», повідомляє командування об’єднаних сил ЗС України.

Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників.

Агентство Телевидения Новости

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