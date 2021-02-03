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Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Суд сменил условный срок на реальный

Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Суд сменил условный срок на реальный

Суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Настоящего времени".

В ходе заседания представитель ФСИН заявлял, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора. Он просил отменить условный срок политику и исполнить реальное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима

В начале судебного заседания начались задержания прямо под зданием суда.

Отметим, что в России начались массовые протесты из-за ареста Алексея Навального.

Источник: u-news.com.ua/

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Темы: навальный

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