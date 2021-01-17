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Навальный прилетел в Москву: самолет приземлился в "Шереметьево"

Навальный прилетел в Москву: самолет приземлился в Шереметьево

Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву, самолет приземлился в аэропорту "Шереметьево".

Об этом сообщают Телеграм-каналы Avtozak LIVE и BAZA.

Сообщается, что якобы из-за поломки снегоуборочный техники аэропорт "Внуково" закрыли для посадки. Самолет с Навальным перенаправили в "Шереметьево".

До посадки самолета произошло несколько задержаний людей, которые пришли встречать оппозиционера.

По словам очевидцев, полиция действовала очень жёстко.

Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.

Ранее сообщалось, что в Москве в аэропорт "Внуково" перед прибытием Навального подогнали несколько автозаков.

 

Агентство Телевидения Новости

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