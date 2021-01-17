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Навальный прилетел в Москву: самолет приземлился в "Шереметьево"
Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву, самолет приземлился в аэропорту "Шереметьево".
Об этом сообщают Телеграм-каналы Avtozak LIVE и BAZA.
Сообщается, что якобы из-за поломки снегоуборочный техники аэропорт "Внуково" закрыли для посадки. Самолет с Навальным перенаправили в "Шереметьево".
До посадки самолета произошло несколько задержаний людей, которые пришли встречать оппозиционера.
По словам очевидцев, полиция действовала очень жёстко.
Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.
Ранее сообщалось, что в Москве в аэропорт "Внуково" перед прибытием Навального подогнали несколько автозаков.
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