Навчальний рік в Україні: в МОН пропонують почати з 15 серпня і ввести заняття по суботах

Навчальний рік у закладах професійної вищої та вищої освіти рекомендують розпочати з 15 серпня. Це стосується студентів старших курсів на 2022/2023 навчальний рік. Також рекомендується використовувати всі суботи в теплу пору року.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки адресованому керівникам навчальних закладів.

Графік навчання на 2022/2023 навчальний рік

Керівникам ВНЗ рекомендують змінити графік навчального року і враховувати особливості навчання в осінньо-зимовий період.

Перший семестр пропонують почати 15 серпня і закінчити до листопада 2022 року.

Початок другого семестру орієнтовно 15 лютого 2023 року. Осіння сесія повинна бути закінчена до кінця листопада.

Освітній процес для студентів перших курсів навчальних закладів на основі 9 класу рекомендується розпочати з 15 серпня, для студентів перших курсів на основі повної загальної освіти - орієнтовно 15 вересня, але не пізніше 1 жовтня.

Перший курс магістратури на основі вищої освіти мають розпочати навчання не пізніше 1 жовтня 2022 року.

Формат навчання

Навчання рекомендується розпочати в традиційному або змішаному форматі (очно-дистанційне) з узгодженням з обласними, Київською міською військовими (військово-цивільними) адміністраціями.

У разі безпосередньої небезпеки (загроза обстрілів і т.д.) - в тилових областях або в дистанційному форматі.

Традиційний і змішаний формат навчання рекомендується проводити в тих будівлях освіти, які стійкі та мають укриття з розрахунком на всіх учасників навчального процесу.

Дозволено вводити поділ навчального часу в межах змін по годинах, і днів протягом тижня, а також днів і тижнем протягом місяця і навіть семестру.

Навчання під час тривоги

У закладах освіти керівники повинні забезпечити безумовне переривання навчального процесу у разі сигналу "повітряна тривога". Всі учні повинні пройти в споруди цивільного захисту і перебувати в них до скасування тривоги.

Також рекомендується забезпечити по можливості продовження процесу навчання в укритті - повністю або частково.

Навчання в холодну пору року

Закладам освіти доручено забезпечити підготовку закладів до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливості залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіка освітнього процесу, адаптованого з метою економного використання енергоресурсів.

Джерело: rbc.ua

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