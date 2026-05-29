Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити глава України Володимира Зеленського ордена Білого Орла після рішення Києва присвоїти одному з підрозділів українських ССО найменування Героїв УПА.

Як повідомляє Кореспондент, про це інформує Onet.

Мовиться про рішення українського президента присвоїти назву Героїв УПА елітному підрозділу – Центру спеціальних операцій Північ. Зеленський пояснив це «відновленням історичних традицій національного війська».

Питання можуть розглянути вже 8 червня на засіданні Капітулу ордена Білого Орла.

Навроцький заявив, що рішення Зеленського стало «найкращим матеріалом для російської пропаганди» та розкритикував його як таке, що шкодить діалогу між країнами.

Глава Польщі додав, що Україна «ментально не готова» до членства в Європейському Союзі через героїзацію УПА.

«Це доказ того, що ті, хто говорив, що Україна має вступити до ЄС негайно, були дуже неправі. Президент Зеленський довів, що Україна, у плані свого менталітету, який прославляє бандитів та вбивць з УПА, не готова бути частиною європейської родини», – зазначив польський президент.

Орден Білого Орла Володимиру Зеленському у 2023 році вручив 8-й президент Польщі Анджей Дуда.

Агентство Телевидения Новости