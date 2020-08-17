Наукові проєкти, заходи та видимість результатів національних досліджень – як українські вчені можуть долучитися до «Era vs corona»

Українські науковці мають низку можливостей долучитися до реалізації Плану дій «ERA vs CORONA». Його було розроблено ЄС для протидії спалаху COVID-19 та наслідкам пандемії через наукові та клінічні дослідження.

“Безумовно, План дій залишається орієнтованим насамперед на консолідацію науково-дослідних робіт, медичних досліджень та клінічних даних у межах ЄС, а також визначає механізми об’єднання фінансових можливостей ЄС та держав-членів. Однак асоційовані країни мають можливість та заохочуються стороною ЄС до участі в доступних їм частинах”, – йдеться у повідомленні Представництва України при ЄС.

Зокрема, є такі можливості:

● Пошук проєктів на «European Research Area corona platform».

Завдяки асоційованому статусу в програмі «Горизонт 2020» українські дослідники можуть брати участь в тематичних конкурсах, присвячених боротьбі з COVID-19. Окрім конкурсів «Горизонт 2020», платформа містить корисні посилання на інші наукові проєкти та заходи, що здійснюються міжнародними організаціями та консорціумами.

● Участь у заходах держав-членів ЄС та асоційованих країн.

У розділі «National activities» згаданої платформи зібрано інформацію про національні заходи держав-членів ЄС та асоційованих країн, які відкриті для участі іноземних партнерів. Також розділ містить корисні посилання та дані контактних осіб. Якщо в Україні є відкриті до міжнародної співпраці наукові заходи, сторона ЄС може розмістити відповідну інформацію на платформі. Для цього можна звертатися до директорату науки та інновацій МОН України (daria.bovkun@mon.gov.ua) або Представництва України при ЄС.

● Підвищення видимості результатів національних досліджень для консолідації зусиль та пошуку партнерів.

Щоб знайти потенційних партнерів (як для проєктів проти COVID-19, так і інших), ЄК проводить пошук на спеціалізованій платформі «H2020 Results platform». Вона наповнюється самими дослідниками та є важливим елементом для демонстрації отриманих результатів, компетентності та напрямів можливих робіт. Якщо українські дослідники раніше брали участь в дослідженнях програми «Горизонт 2020» щодо охорони здоров’я та боротьби з наслідками пандемії, сторона ЄС закликає створювати відповідні звіти в системі.

Крім того, 28 липня ЄК опублікувала Маніфест (Manifesto for EU COVID-19 Research) – заклик до європейської спільноти зробити інформацію про спільні дослідження щодо COVID-19 та їхні результати доступними і відкритими. Державні та приватні установи запрошені підтримати Маніфест (не має юридичних наслідків).

Нагадуємо, що раніше Україна взяла участь у двох раундах консультацій між ЄС та асоційованими країнами, надавши змістовний огляд національних заходів, що відповідають Плану дій «ERA vs CORONA». Крім того, українські учасники долучились до конкурсу «EUvsVirus Hackathon» (24-26 квітня), де продемонстрували чудові результати серед асоційованих країн – 6 наших представників увійшли в топ 117 фіналістів з усього світу.

Довідково:

План дій «ERA vs CORONA» (Європейський дослідницький простір проти коронавірусу) було представлено 7 квітня цього року. Він включає оптимізацію можливостей фінансування дослідників та інноваторів, поширення інформації про такі можливості, а також започаткування спільної платформи для досліджень та інновацій. Планом дій в короткостроковій перспективі, зокрема, передбачено:

● налагодження координації фінансування науково-дослідних та дослідницьких робіт проти COVID-19;

● створення можливостей для залучення сторонніх джерел фінансування для участі в науково-дослідницьких заходах щодо COVID-19;

● створення єдиної платформи для фінансування відповідних заходів;

● створення спеціальної Робочої групи високого рівня з питань науково-дослідних робіт стосовно COVID-19;

● забезпечення пріоритетного доступу до дослідницької інфраструктури;

● сприяння обміну результатами досліджень щодо SARS-CoV-2 та COVID-19;

● розширення та підтримка великих європейських клінічних випробувань для клінічного лікування хворих на COVID-19;

● посилення підтримки інноваційних компаній, залучених до протидії COVID-19;

● проведення нового конкурсу в рамках програми «Горизонт-2020», що фокусуватиметься на інноваційних та швидких засобах реагування на COVID-19, які зможуть в найкоротші терміни підвищити рівень готовності систем охорони здоров’я або матимуть швидкий суспільний ефект;

● проведення загальноєвропейського хакатону для мобілізації європейських інноваторів та громадянського суспільства.

Источник: mon.gov.ua

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