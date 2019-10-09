НАЗК дозволило оприлюднити в загальному доступі е-декларації прокурорів

Національне агентство з питань запобігання корупції(НАЗК) завершило розсекречення електронних декларацій військових прокурорів.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА із посиланням на прес-службу НАЗК.

«Сьогодні Національне агентство завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів у публічній частині реєстру», – зазначили у Агентстві.

Загалом НАЗК відкрило доступ до 596 документів щодо 117 осіб.

Зазначимо, Агентство розпочало процес розсекречення е-декларацій військових прокурорів 4 жовтня.

Як роз’яснив заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак, НАЗК може розкрити декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року і не закриватиме їх у майбутньому.

Источник: internetua.com

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