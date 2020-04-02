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НАЗК надало політичним партіям відповіді на питання подання звітності та здійснення внесків

НАЗК надало політичним партіям відповіді на питання подання звітності та здійснення внесків

Нові правила спрощують процедуру здійснення партійних внесків. Тепер особі, яка здійснює внесок на підтримку політичної партії, не потрібно подавати письмову заяву з цього приводу. Заяву треба подавати тільки при здійсненні внеску до виборчого фонду кандидата у зв’язку з проведенням проміжних виборів і заміщенням народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені.

НАЗК також звертає увагу представників політичних партій: звітувати про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру мають усі місцеві парторганізації, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи та діяльність яких не припинена шляхом внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.

Національне агентство в межах своїх повноважень слідкує за такими аспектами діяльності політичних партій:

● дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій;

● законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;

● своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також

● звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів.

Документи опубліковані на офіційному сайті НАЗК у розділі «Протидія політичній корупції» – «Роз’яснення та рекомендації». https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/roz-yasnennya-ta-rekomendatsiyi/

Источник: nazk.gov.ua

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Темы: выборы, назк

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