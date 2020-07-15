НАЗК назвало корупціогенні ризики у законопроєкті «Про рієлторську діяльність в Україні»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело антикорупційну експертизу проєкту Закону України №3618 «Про рієлторську діяльність в Україні».

Проєкт закону покликаний окреслити правові засади рієлторської діяльності, зокрема створення організації, що регулюватиме ринок нерухомості, визначатиме правовідносини між рієлторами та їхніми клієнтами, а також регламентуватиме операції з нерухомістю.

Відповідно до висновку антикорупційної експертизи, цей проєкт Закону містить такі корупціогенні чинники:

1. Положення про обов’язковість отримання рієлторських послуг порушує гарантоване Конституцією України та цивільним законодавством право власника щодо вільного володіння, користування та розпорядження своїм майном на власний розсуд.

2. Наділення Національної федерації фахівців у сфері рієлторської діяльності функціями контролю за дотриманням засад ведення рієлторської діяльності та дотриманням законодавства про рекламу може призвести до виникнення корупційних схем.

3. Надання Національній федерації як громадській організації можливості бути власником, адміністратором та держателем Єдиної інформаційної бази даних у сфері рієлторської діяльності є незаконним та може призвести до корупційних правопорушень в частині адміністрування та розпорядження даними бази.

4. Вимога отримання надмірної кількості дозвільних документів може зашкодити розвитку бізнесу та призвести до значних втрат та ризиків.

5. Невичерпний перелік обов’язків рієлторів створює загрозу ухвалення суб’єктивних рішень та розширює дискреційні повноваження органів рієлторського самоврядування.

Висновок експертизи проєкту закону із рекомендаціями НАЗК надасть Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку для суттєвого доопрацювання та вдосконалення відповідних положень законопроєкту.

Источник: nazk.gov.ua

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