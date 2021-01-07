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НАЗК: основні переваги оновленого Реєстру декларацій для суб’єктів декларування та громадян

НАЗК: основні переваги оновленого Реєстру декларацій для суб’єктів декларування та громадян

У кінці 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстр декларацій).

Ми прагнули зробити Реєстр більш зручним і зрозумілим для користувачів, а роботу з ним комфортною як для суб’єктів декларування, які подають до Реєстру електронні документи, так і користувачів його публічної частини.

Розповідаємо детальніше про основні переваги оновленого Реєстру декларацій:

1. Зручний пошук декларацій у публічній частині Реєстру:

● додано наскрізний пошук по вмісту всіх поданих документів до Реєстру (чекбокс «шукати скрізь» біля поля для пошуку). Це дає можливість пошуку декларацій за будь-яким об’єктом декларування. Так, наприклад, за ключовим словом «Мерседес» можливо знайти всі декларації осіб, які задекларували транспортні засоби цієї марки;

● після відкриття у публічній частині Реєстру будь-якої декларації можливо одразу, без додаткового пошуку, переглянути інші документи цього суб’єкта декларування: додано блок «Інші документи суб’єкта декларування», який містить посилання на всі документи, які декларант подавав до Реєстру.

2. Зручніша робота з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та вхід до Реєстру декларацій:

● відтепер авторизуватися можна з використанням КЕП (у тому числі на захищеному носії) на сторінці входу до Реєстру (https://portal.nazk.gov.ua/), а також з використанням Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA;

● можливо використовувати декілька КЕП для входу до Реєстру. Якщо при зміні КЕП ідентифікаційні дані суб’єкта декларування не змінились (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків), не потрібно проводити процедуру зміни КЕП у Реєстрі;

● якщо ідентифікаційні дані у КЕП змінились, а також змінилась електронна поштова скринька декларанта, додано можливість отримати доступ до персонального електронного кабінету в Реєстрі за допомогою процедури «Я змінив поштову скриньку».

3. Спрощено комунікацію з уповноваженими особами НАЗК, які перевіряють декларації. Суб’єкт декларування може у персональному електронному кабінеті Реєстру додавати файли у форматах .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .pdf до повідомлень уповноваженим особам НАЗК, які проводять повну перевірку їхніх декларацій.

4. Також, як ми вже повідомляли, тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Тому суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними КЕП. При створенні нової декларації на основі попередньої забезпечено перенесення персональних даних суб’єктів декларування до нового документа незалежно від комп’ютера, на якому вони працюють із Реєстром.

Надалі ми продовжимо інформувати і про інші переваги оновленого Реєстру декларацій.

У разі виникнення питань при поданні декларації ви можете зателефонувати до нашого Контакт-центру: +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

Якщо у вас виникатимуть технічні питання при роботі з Реєстром декларацій, просимо направляти їх на email: support@nazk.gov.ua.

Источник: nazk.gov.ua

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