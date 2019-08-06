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НАЗК: переобрані народні депутати не повинні подавати декларацію

НАЗК: переобрані народні депутати не повинні подавати декларацію

Переобрані народні депутати не повинні подавати декларацію у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради, повідомило Національне агентство України з питань запобігання корупції.

«Такі народні депутати України припиняють свої повноваження та набувають повноважень народного депутата України IX скликання в один день – день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, їх діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави, не переривається», – пояснили в НАЗК.

Відповідно до законодавства, новообрані парламентарі починають заповнювати декларації у 2020 році.

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці. Понад 300 народних депутатів пройшли до парламенту вперше.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: рада

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