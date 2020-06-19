НАЗК перевіряє декларації топ-чиновників, які займали посади як у 2019, так і в 2020 році

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримує чисельні звернення від декларантів, стосовно яких розпочалася перевірка, з проханням пояснити, чому перевіряють саме їх декларації.

У зв’язку з цим, НАЗК надає пояснення стосовно того, яким чином наразі здійснюється відбір декларацій для перевірки.

Так, НАЗК може розпочати повну перевірку декларації за наступних підстав:

● Особа займає посаду, що міститься в Порядку черговості. Серед перших п’яти посад визначені наступні: Президент України, Прем’єр-міністр та міністри, Заступники міністрів, судді Конституційного Суду, судді Верховного Суду;

● До НАЗК надійшла заява чи повідомлення про конкретні факти порушення з боку декларанта або члена його сім’ї (перевірка проводиться за наявності фактичних даних). У тому числі беруться до уваги фігуранти журналістських розслідувань;

● У результаті проведення НАЗК моніторингу способу життя виявлено невідповідності рівня життя особи і задекларованого нею майна;

● Декларацію особи визначено ризиковою за результатами проведення логічно-арифметичного контролю) (стане підставою для перевірки з 1 вересня 2020 року).

Також Управління внутрішнього контролю окремо перевіряє декларації:

● працівників НАЗК;

● працівників розвідувальних і правоохоронних органів, стосовно яких існують окремі порядки фінансового контролю.

Звертаємо увагу, що повна перевірка декларацій високопосадовців проводиться у разі, якщо вони обіймають посаду в році, в якому проводиться перевірка, або попередньому році. Тобто, наразі перевіряються декларації високопосадовців, які обіймали свої посади у 2019 та 2020 роках.

Источник: nazk.gov.ua

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