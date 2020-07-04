НАЗК проведе антикорупційну експертизу законопроєкту “про електронні комунікації”

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить проєкт закону “Про електронні комунікації” на наявність можливих факторів, що сприяють корупційним правопорушенням.

Проєкт закону визначає правила роботи для організацій, які є учасниками ринку електронних комунікацій, та регулюватиме можливість доступу до Інтернету та послуг голосового зв’язку, у тому числі – їх вартості.

Моніторинг нормативно-правових актів, який проводить НАЗК, показав, що законопроєкт має ознаки наявності корупційних факторів. Також про потенційну наявність корупціогенних норм свідчить аналіз, проведений громадськими активістами.

Висновок антикорупційної експертизи проєкту закону НАЗК надасть Комітету Верховної Ради з питань трансформації та Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики для опрацювання перед другим читанням законопроєкту.

Долучайтеся до антикорупційної експертизи: надсилайте свої зауваження і пропозиції до законопроєкту на пошту anticor_expert@nazk.gov.ua.

Источник: nazk.gov.ua

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