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НАЗК публікує оновлені роз’яснення у новому форматі, щоб спростити заповнення декларації

НАЗК публікує оновлені роз’яснення у новому форматі, щоб спростити заповнення декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало оновлені роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Роз’яснення містять відповіді на найбільш розповсюджені питання щодо заповнення декларацій та фінансового контролю, які надходили до НАЗК.

Крім того, нові роз’яснення враховують останні зміни законодавства (внесені Законами України від 15.12.2020 № 1079-ІХ та від 04.12.2020 № 1074-ІХ) та практику проведення повних перевірок декларацій НАЗК.

За даними Реєстру декларацій, станом на 04.02.2021, лише 54 607 суб’єктів декларування подали декларації типу “щорічна” та “після звільнення”. Це трохи більше 5% від загальної кількості суб’єктів декларування у порівнянні з минулим роком.

Ознайомитися з повним текстом документа можливо на офіційному сайті НАЗК, а його окремі частини будуть публікуватися в Telegram-каналі НАЗК.

Також роз’яснення у зручному форматі по категоріях можна знайти у базі знань НАЗК за посиланням, де працює пошук за ключовим словом.

Источник: nazk.gov.ua

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