НАЗК роз’яснило, хто з військових має подавати декларацію та декларації яких працівників СБУ підлягають повній перевірці

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало роз’яснення щодо застосування положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно подання декларацій військовослужбовцями та іншими окремими категоріями суб’єктів декларування.

Так, серед військових мають подавати декларації:

1. Військові посадові особи, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій або уповноважені на виконання цих функцій. Серед таких осіб завідувачі складів, ревізори та контролери, командири бригади, начальники прикордонних загонів.

2. Особи, які мають військове звання «майор», «капітан 3 рангу» та вище;

3. Військові посадові особи, які проходять службу у військовому комісаріаті незалежно від звання.

Серед тих, хто не має подавати декларацію: військові операції об’єднаних сил (ООС), військові за призовом осіб офіцерського складу, військові, що проходять службу за контрактом, військові строкової військової служби, курсанти факультетів, кафедр та відділень військової підготовки тощо.

НАЗК також нагадало, що всі співробітники Служби безпеки України (СБУ) мають подавати декларації (Закон України “Про СБУ”). Однак НАЗК здійснює повну перевірку лише декларацій таких посадових осіб:

2. Голова, заступники Голови СБУ та інші кадри, які здійснюють функції представників влади, тобто виконання завдань та обов’язків, визначених у статтях 2 та 24 Закону України “Про СБУ”.

3. Особи, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій або уповноважені на виконання цих функцій. Це начальники фінансових департаментів та відділів, завідувачі складів, інспектори та ревізори, начальники департаментів та головних управлінь тощо.

Декларації осіб, які виконують лише функції з обслуговування або технічні функції, не перевіряються. Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: https://bit.ly/2DgKXzS.

Источник: nazk.gov.ua

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