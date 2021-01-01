НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій після модернізації

31 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій). https://public.nazk.gov.ua/

Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів.

НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває. Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом.

Завдяки модернізації НАЗК зробило Реєстр декларацій зручнішим для суб’єктів декларування. Поміж ключових оновлень:

1. Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП).

2. Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.

3. Зручніша робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у Реєстрі декларацій.

4. Відтепер у Реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.

Більше про оновлення ми розповімо вже наступного тижня.

Якщо у вас виникатимуть питання щодо роботи Реєстру декларацій, просимо направляти їх на email support@nazk.gov.ua.

Источник: nazk.gov.ua

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