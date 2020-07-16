НАЗК вводить у дослідну експлуатацію новий е-реєстр звітів політичних партій “Politdata”

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує представників політичних партій на презентацію “POLITDATA” – нового електронного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Онлайн-презентація відбудеться 16 липня о 16:00.

Під час заходу НАЗК представить новий реєстр, який наразі запускається у дослідну експлуатацію для максимального врахування побажань політичних партій з приводу зручності подання звітів, а також зміни у процедурі звітування. Представники політичних партій отримають можливість поставити запитання щодо функціонування сайту.

Долучитися до презентації можливо за посиланням: bit.ly/politdata.

Звертаємо увагу, що через чергове продовження дії карантинних заходів, а відтак і терміну для подання звітів політичних партій за І та ІІ квартали, НАЗК прийматиме звіти у паперовому вигляді до впровадження реєстру у промислову експлуатацію.

Електронний реєстр “POLITDATA” було створено для спрощення процедури подання звітності політичних партій, швидшого впровадження відповідних змін законодавства, а також ефективнішого контролю з боку громадськості.

Реєстр було створено за підтримки міжнародних партнерів – Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерством міжнародних справ Канади та британською допомогою від уряду Великої Британії (UK aid) та проектом «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Источник: nazk.gov.ua

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