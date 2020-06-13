НАЗК запрошує 25 керівників політичних партій для надання пояснень в межах адмінпровадження

За результатами аналізу звітів політичних партій за IV квартал 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило чисельні ознаки порушень.

Щоб з’ясувати обставини цих можливих порушень порядку подання фінансової звітності НАЗК запрошує керівників 25 політичних партій для надання пояснень з 15 по 19 червня 2020 року (детальна інформація про дату та причину виклику: https://bit.ly/30zluL5).

Для надання пояснень запрошуються:

Валерія Курілайтене, партія «Малого і середнього бізнесу України»

Станіслав Костецький, «Партія поляків України»

Володимир Рубан, партія «Офіцерський корпус»

Володимир Тесля, партія «Свідома нація»

Роман Безсмертний, партія «Третя українська республіка»

Олександр Березін, партія «Український вибір»

Валерій Бобрович Олегович, партія «УНА-УНСО»

Едуард Коваленко, партія «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»

Яків Гольденберг, «Ліберально-демократична партія України»

Олег Рафальський, «Республіканська партія України»

Роман Алексійчук, «Партія громади об’єднаних власників багатоквартирних будинків, будівельників та будівельних організацій»

Богдан Вуйко, «Всеукраїнська козацька партія»

Костянтин Івахнюк, партія «25»

Антон Сідоченко, «Універсальна партія України»

Валентин Зубов, партія «Народно-трудовий союз України»

Ірина Ванникова, партія «Наша Україна»

Неллі Никончук, партія «Собор»

Григорій Демченко, партія «Союз. Чорнобиль. Україна.»

Андрій Азаров, «Всеукраїнська партія Народної Довіри»

Станіслав Ніколаєнко, партія «Справедливість»

Вадим Чорний, партія «Народна програма Вадима Чорного»

Дмитро Огурцов, партія «Життя»

Юлія Шипитькова, «Європейська ліберальна партія»

Гаіна Третьяк, «Партія розвитку громад»

Мирослав Якібчук, партія «Справжня Україна»

Також для надання пояснень запрошується кандидатка в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 Тетяна Лазуренко.

Нагадуємо, що з початку року НАЗК направило до суду 110 адмінпротоколів стосовно порушень з боку політичних партій.

Источник: nazk.gov.ua

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