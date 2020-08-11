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НАЗК запрошує народного депутата, голову Дніпропетровської ОДА та 10 керівників партій для надання пояснень

НАЗК запрошує народного депутата, голову Дніпропетровської ОДА та 10 керівників партій для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується Олександр Герега, народний депутат України. Запрошується з 10 по 12 серпня (повторно).

Крім того, для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності запрошується Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської ОДА. Запрошується з 18 по 20 серпня (повторно).

У зв’язку з несвоєчасним поданням щорічної декларації запрошуються:

● Тетяна Халатова, суддя Донецького окружного адміністративного суду. Запрошується 11 серпня, 10.00 (повторно);

● Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України. Запрошується 11 серпня, 11.00 (повторно);

● Наталія Мельнікова, колишній начальник відділу Державної фіскальної служби. Запрошується 13 серпня, 11.00 (повторно).

У зв‘язку несвоєчасним поданням декларації перед звільненням запрошуються:

● Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури №3. Запрошується 10 серпня, 10.00 (повторно);

● Олександр Федоренко, колишній суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя. Запрошується 11 серпня, 14.00 (повторно).

Також за неподання повідомлення про не про суттєві зміни у майновому стані запрошується Надія Похил, начальник відділу Офісу великих платників податків Державної податкової служби України. Запрошується 13 серпня, 10.00 (повторно).

Для з’ясування обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються такі керівники політичних партій:

● Микола Катеринчук, «Європейська партія України»;

● Олег Гончарук, партія «Всеукраїнське об’єднання «Платформа громад»;

● Андрій Древицький, «Партія Народний порядок»;

● Артем Цівінський, партія «Ми-кияни»;

● Мирослав Якібчук, партія «Справжня Україна»;

● Валерій Пухальський, партія «Громадська позиція»;

● Олександр Давиденко, «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю»;

● Валентин Зубов, партія «Народно-трудовий союз України»;

● Олександр Лузан, «Слов’янська партія»;

● Андрій Пелюховський, партія «Сила нації».

До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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