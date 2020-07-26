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Назначен аудит департамента облгосадминистрации
С 24 июля по 25 августа пройдет внутренний аудит Департамента массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.
Об этом говорится в распоряжении от 24 июля, опубликованном на сайте Харьковской облгосадминистрации.
Аудит проведут по темам:
— оценка результативности выполнения программы "IT-Харківщина" на 2016 - 2020 гг.;
— оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой развития инфомационного пространства Харьковской области на 2016-2020 гг. за период 2019 г.
Источник: sq.com.ua
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