Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:05
Просмотров: 179

Назначен новый главный архитектор Харьковской области

Назначен новый главный архитектор Харьковской области

В Харьковской области назначен новый главный архитектор. Им стал Антон Коротовских, который ранее работал в архитектурно-проектном бюро.

Соответствующее распоряжение главы ХОГА Алексея Кучера о его назначении от 17 августа опубликовано на сайте Харьковской облагосдминистрации.

Как указывается, контракт с ним подписан только до конца карантина.

Победитель конкурса на должность директора Департамента мостостроения и архитектуры ХОГА Антон Коротовских был депутатом Песочинского сельсовета и владельцем 40% архитектурно-проектного бюро "Атриум".

Как пишут СМИ, в его декларации за 2018 год указано, что у него имеется 10 соток земли в Песочине и Volvo V-40 1998 года выпуска, принадлежащий его родственнице.

Еще 7,5 сотками земли в Песочине владеет его жена, также у нее есть почти 15 соток земли в Печенегах и квартира в Донецкой области. Супруга Коротовских на тот момент строила в Песочине дом площадью 124 квадратных метра.

За 2017 год чиновник заработал в архитектурно-проектном бюро 48 тысяч гривен, его супруга заработала 38 тысяч гривен, работая в Институте терапии имени Любови Малой.

Наличными у него на момент подачи декларации было 250 тысяч гривен, а у супруги - 300 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 