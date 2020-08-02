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Названа численность группировки войск РФ, развернутой возле границ Украины

Названа численность группировки войск РФ, развернутой возле границ Украины

На современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку, куда входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия — уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия — почти 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус — объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих. Эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время, написал глава СВР Украины Валерий Кондратюк в статье для «ZN».

Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство — для Москвы вопрос лишь времени и возможностей.

Уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах — 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках — 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

Москва создает длительные угрозы, в частности и развитием новой военной базы возле границ Украины (в г. Ростове, в 60 км от границы) для постоянной дислокации подразделений новообразованной 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения «Кавказ-2020», где будет отработан сценарий нападения на соседние страны. Общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, будет составлять по меньшей мере 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

Возможным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма. До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

В целом полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия. С 2016 г. активно восстанавливается советская инфраструктура хранения и эксплуатации ядерного оружия близ Феодосии (объект «Феодосия-13») и Балаклавы («Сопка»). Под военные цели ориентировано и развитие транспортной инфраструктуры полуострова, а также ее интеграция в единую транспортную систему РФ.

Источник: sprotyv.info

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