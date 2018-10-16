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Названа дата, когда украинцы смогут оставлять номер при смене мобильного оператора

Названа дата, когда украинцы смогут оставлять номер при смене мобильного оператора

С 1 мая 2019 года в Украине должна заработать система сохранения номера абонента при смене мобильного оператора (услуга MNP).

Эту дату подтвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на сегодняшнем заседании.

"Датой начала внедрения переноса абонентских номеров (далее – ППН) на сетях мобильной связи определена 1 мая 2019 года. Указанные сроки были согласованы с операторами мобильной связи, а именно решение прошло стадии общественного обсуждения и согласования с заинтересованными государственными органами без замечаний. Принятию данного решения предшествовала длительная работа НКРСИ, УГЦР и органов государственной власти, которая была направлена на внедрение услуг с ППН", - говорится в сообщении Нацкомиссии.

Напомним, эту услугу в Украине пытаются внедрить последние три года.

Для этого провели несколько тендеров, однако их результаты отменяли, потому что участники, которые проиграли, подавали апелляции.

Сколько будет стоить услуга самим абонентам, пока неизвестно.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: телефон

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