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Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році

Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році

Чернівці очолили рейтинг демократичності українських міст у 2018 році. Індекс демократичності міста склав 90%, повідомляє 1News.

Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році

Відповідну оцінку провели експерти Українського незалежного центру політичних досліджень, у рамках проекту USAID “Громадяни в дії”, йдеться в матеріалі Довідника громадського активіста.

Для складання рейтингу проводився аналіз демократичності процедур місцевих рад, у яких прописані можливості жителів впливати на процес ухвалення рішень.

Лідерами демократичності в 2018 році стали:

1. Чернівці – 90%.

2. Київ – 76%.

3. Хмельницький – 75%.

4. Львів – 70%.

5. Краматорськ – 66%.

Найнижчі показники демократичності виявилися в Харкові (38%) і Житомирі (29%).

Загальна середня якість місцевої демократії в 2018 році в обласних центрах – 55%.

Источник: 1news.com.ua

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