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Названо найдорожчі для проживання країни

Названо найдорожчі для проживання країни

За перші півроку 2019-го найдорожчими для проживання державами в світі стали Кайманові острови, Бермудські острови, Швейцарія, Норвегія і Американські Віргінські острови.

Про це свідчать дані дослідження Numbeo.

Найдешевше жити в Тунісі, Сирії, Індії, Афганістані і Пакистані.

Рівень життя в світі визначали відповідно до показників життя в Нью-Йорку. Індекс вартості життя складається з цін на споживчі товари і продукти, ресторани, транспорт, комунальні послуги.

Україна опинилася на 120 місці серед 136 країн світу. Жити тут на 69,06% дешевше, ніж в Нью-Йорку.
 

Источник: businessua.com

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