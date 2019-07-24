Названо найдорожчі для проживання країни

За перші півроку 2019-го найдорожчими для проживання державами в світі стали Кайманові острови, Бермудські острови, Швейцарія, Норвегія і Американські Віргінські острови.

Про це свідчать дані дослідження Numbeo.



Найдешевше жити в Тунісі, Сирії, Індії, Афганістані і Пакистані.



Рівень життя в світі визначали відповідно до показників життя в Нью-Йорку. Індекс вартості життя складається з цін на споживчі товари і продукти, ресторани, транспорт, комунальні послуги.



Україна опинилася на 120 місці серед 136 країн світу. Жити тут на 69,06% дешевше, ніж в Нью-Йорку.



Источник: businessua.com

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