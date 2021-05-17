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Названы основные причины увольнения Степанова

Названы основные причины увольнения Степанова

У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему увольняют министра здравоохранения Максима Степанова. Причинами являются проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Кроме того, против Степанова могут сыграть и накаленные отношения с профильным комитетом. Из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров по вакцинах. И они неоднократно слышали обратную связь, что Минздрав обращался к поставщикам позже, чем другие страны, добавил он.

Отметим, министра здравоохранения Максима Степанова планировали отправить в отставку еще в конце апреля.

Агентство Телевидения Новости

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