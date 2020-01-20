Названы самые популярные и оригинальные имена для украинских детей в 2019 году

Среди редких женских имен — Хауля, Фея, Золушка, мужских — Стратон, Граф и Спартак

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции обнародовало список имен, которыми в 2019 году чаще всего называли детей в Киеве, а также Киевской и Черкасской областях.

Указанный список разместили на официальном сайте.

В частности, в Киеве в целом в 2019 году родились 32 634 ребенка, в Киевской области — 14 361, а в Черкасской — 7672.

Самыми популярными женскими именами в столице стали Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а мужскими — Александр, Дмитрий, Матвей и Марк.

В Киевской области новорожденных девочек называли чаще всего — Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; мальчиков — Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

В Черкасской области самыми популярными женскими именами были Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; мужскими — Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Кроме того, в Минюсте назвали самые популярные редкие имена, которыми родители называли своих детей.

В Киеве: женские — Ореста, Фрота, Аннабель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужские — Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области: женские — Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна; мужские — Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области: женские — Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужские — Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»