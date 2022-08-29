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Названы страны, представители которых посетят ЗАЭС в рамках миссии МАГАТЭ

Названы страны, представители которых посетят ЗАЭС в рамках миссии МАГАТЭ

Кроме главы организации Рафаэля Гросси в список вошли 13 экспертов из таких стран:

  Албания
  Италия
  Иордания
  Китай
  Литва
  Мексика
  Польша
  Северная Македония
  Сербия
  Франция

UPD
Несмотря на сопротивление россии, миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС.

Гендиректор Гросси обещает, что инспекторы прибудут в Энергодар уже на этой неделе, чтобы «‎обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Европы».‎

Надеемся увидеть реальные действия делегации, а не традиционное «‎миру мир, всем пломбир». ‎

Названы страны, представители которых посетят ЗАЭС в рамках миссии МАГАТЭ

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16576

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