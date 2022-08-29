Сегодня 08:05
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Названы страны, представители которых посетят ЗАЭС в рамках миссии МАГАТЭ
Кроме главы организации Рафаэля Гросси в список вошли 13 экспертов из таких стран:
Албания
Италия
Иордания
Китай
Литва
Мексика
Польша
Северная Македония
Сербия
Франция
UPD
Несмотря на сопротивление россии, миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Гросси обещает, что инспекторы прибудут в Энергодар уже на этой неделе, чтобы «обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Европы».
Надеемся увидеть реальные действия делегации, а не традиционное «миру мир, всем пломбир».
Джерело: https://t.me/Sharpreview/16576