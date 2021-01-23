НБУ - чи продовжиться співпраця України з МВФ у 2021 році?

Чи продовжиться співпраця України з МВФ у 2021 році? Як зростатимуть ціни? Чи буде Національний банк й надалі стримувати інфляцію? Чи змінив центральний банк оцінки впливу січневого локдауну на економіку?

● На ці та інші запитання відповіли Голова Національного банку Кирило Шевченко та його заступники Дмитро Сологуб і Юрій Гелетій під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

● Місія МВФ відновила свою роботу в Україні в січні 2021 року, переговори тривають. Національний банк сподівається на якнайшвидший та успішний перегляд програми Міжнародним валютним фондом.

Наприкінці 2020 року було зроблено декілька важливих кроків: зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Закону «Про банки та банківську діяльність», доопрацьовано Державний бюджет на 2021 рік та ухвалено закон про відновлення відповідальності за умисне внесення недостовірних відомостей до податкової декларації.

● Співпраця з Фондом залишається основним припущенням макроекономічного прогнозу НБУ.

● За оцінками Національного банку, інфляція перевищить верхню межу цільового діапазону (6%) вже у січні 2021 року. У березні інфляція буде вище 7% і в червні перевищить 8%. Водночас ми очікуємо, що до кінця поточного року інфляція сповільниться до 7% і в першій половині 2022 року увійде до цільового діапазону.

Поточний інфляційний сплеск в основному зумовлений факторами пропозиції: подорожчанням продовольства через поганий урожай, вищими адміністративно регульованими цінами. Такі ефекти будуть поступово згасати за відсутності додаткових шоків.

Якщо вплив цих факторів посилюватиметься та не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку.

● У 2020 році середні відсоткові ставки по кредитам для бізнесу в національній валюті знизились з 14,8% в грудні 2019 року до 8,2% в грудні 2020 року. Вартість кредитів для населення також зменшилася, зокрема, ставки по іпотечним кредитам для фізосіб у гривні скоротились з 19,6% до 12,1%. Це свідчить про те, що трансмісія облікової ставки працює.

Водночас, ставки на ринку державних облігацій досі залишаються високими. Підвищення дохідностей ОВДП – це цілком природна реакція ринку. Надалі, якщо потреба бюджету не буде такою гострою, можна очікувати, що розрив між дохідностями ОВДП та обліковою ставкою буде зменшуватись.

● Оцінки НБУ щодо втрат економіки від січневого локдауну залишаються актуальними – на рівні 0,2 в.п. річного ВВП. Подальший розвиток ситуації буде залежати від поширення пандемії.

Источник: facebook.com / Національний банк України

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