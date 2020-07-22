Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 57

НБУ може погіршити прогноз падіння ВВП на 2020 рік мінімум до 6% - банкіри

НБУ може погіршити прогноз падіння ВВП на 2020 рік мінімум до 6% - банкіри

Нацбанк може погіршити прогноз падіння ВВП України на 2020 рік у липні мінімум до 6% із 5% у квітневому прогнозі.

Про це розповіли опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Ми очікуємо незначного погіршення прогнозу динаміки ВВП у порівнянні з квітневим, враховуючи дані за перший квартал (-1,3%, прогноз НБУ - 0,5%) і динаміку показників ділової активності в другому", - зазначив головний менеджер з макроекономічного аналізу департаменту казначейства Райффайзен банку Аваль Сергій Колодій.

Він нагадав, що Мінекономіки оцінює падіння ВВП за п'ять місяців поточного року в 5,9%.

За оцінками експерта, прогноз динаміки реального ВВП НБУ погіршиться з поточних 5% до значення в інтервалі 6-7%.

"Ми очікуємо двозначне зниження реального ВВП у другому кварталі і поступове зниження темпів падіння в наступних, в результаті чого річне падіння реального ВВП, за прогнозом РБА (Райффайзен банку Аваль ІФ), складе 6,3%", - додав Колодій.

"Інфляція за третій квартал також може бути трохи нижчою за прогнозовану (5,3%), але в четвертому кварталі очікується її прискорення. Тому НБУ може переглянути прогноз середньорічної інфляції (4,3%) в бік зниження, залишивши при цьому без значних змін прогноз інфляції на кінець року (6%)", - вважає експерт.

Водночас начальник відділу по роботі з інвесторами банку "Кредит Дніпро" Андрій Приходько вважає, що НБУ погіршить свій прогноз динаміки ВВП слідом за МВФ, який очікує падіння на 8,2%.

"Слабкі темпи відновлення економіки в Європі, на Близькому Сході і в СНД - традиційних ринках збуту української експортної продукції - є зовнішнім фактором падіння реального сектора економіки України.

У той же час можливості задіяти внутрішні джерела зростання обмежені, так як приватний сектор все ще займає вичікувальну позицію і не поспішає збільшувати інвестиції на тлі стагнації внутрішнього попиту", - пояснив банкір.

У свою чергу CFO Укрексімбанку Сергій Єрмаков заявив, що макропрогноз НБУ в липні істотно не зміниться, разом з тим у разі повільного відновлення економіки можлива корекція в бік незначного посилення темпів падіння ВВП.

Нагадаємо:

У січні-травні 2020 року реальний ВВП України скоротився на 5,9%, за уточненими даними Держстату, у 1 кварталі 2020 року падіння економіки становило 1,3%.

Реальний валовий внутрішній продукт у І кварталі 2020 року впав на 1,3% (у попередньому прогнозі Держстату очікувалось 1,5%).

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Для вступників на магістратуру проведуть спеціально організовану третю сесію ЄВІ з іноземної мови, вона відбудеться 31 жовтня
Сегодня 10:30    44
Прийнято за основу проект Закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями"
Сегодня 10:06    42
Швейцарський уряд сприятиме НАБУ протидіяти корупції в Україні
Сегодня 09:55    62
Українські ветерани мають можливість пройти безкоштовне стажування в США
Сегодня 09:00    83
Мінцифра закликає долучатися до формування європейської цифрової політики
Сегодня 08:50    58
На запит Уряду Червоний Хрест України доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повеней
Сегодня 07:55    76
В Україні попередили більше 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури: подробиці
Сегодня 07:29    78
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 липня
Сегодня 06:43    79
Харьковская область – третья в Украине по количеству миллионеров
Сегодня 06:34    242
Максим Степанов: В Україні виписано понад 18 млн електронних рецептів, в подальшому їх кількість буде лише зростати
Сегодня 06:25    83
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 